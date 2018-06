Torjäger Kapllani bleibt beim FSV Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Torjäger Edmond Kapllani um zwei Jahre verlängert. Das gab der Verein bekannt.

„Edmond Kapllani setzt in dieser momentan angespannten Situation das richtige Zeichen. Als Führungsspieler geht er voran und verdeutlicht, dass er sich auf eine Zukunft beim FSV Frankfurt freut“, sagte Sportchef Sport Uwe Stöver. Der 31 Jahre alte Albaner ist mit 21 Toren in 52 Spielen Rekordtorschütze in der bisherigen Zweitliga-Geschichte des FSV. Vorher spielte Kapllani für den Karlsruher SC und den FC Augsburg auch in der ersten Liga.

„Ich fühle mich sehr wohl hier und bin felsenfest davon überzeugt, dass wir die Kurve kriegen und auch in dieser Saison den Klassenerhalt schaffen“, sagte er.