Torjäger Alcácer zurück im BVB-Training

Nach dem „Sex-Skandal“ ist der „Aufstand“ von Eltern in der Bürgerfragestunde des Laichinger Gemeinderats am Montag ausgeblieben. Acht- und Zehntklässlerinnen sollen beim Sportunterricht unfreiwillig zu Zeugen geworden sein, wie sich zwei Mitarbeiter der Stadt in einer Kammer vergnügt haben. Der Verwaltung wurde „Vertuschung“ vorgeworfen. Bürgermeister Klaus Kaufmann räumte das Thema zu Beginn der Sitzung direkt ab. Am Vormittag schon war es zu einer Aussprache von Schule und Stadt gekommen.