Torhüter Hitz lässt Zukunft beim FC Augsburg offen

Von Ronald Hinzpeter

Die Neu-Ulmer Innenstadt steht an diesem Vormittag still. Schuld daran trägt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nicht weit entfernt von der Bombe befindet sich direkt gegenüber der Glacis-Galerie ein sogenannter „Verdachtspunkt“. Dort könnte ebenfalls ein alter Sprengkörper im Boden stecken. Ursprünglich sollte an dieser Stelle erst in einer Woche gegraben werden, doch nun schauen die Experten des Kampfmittelräumdienstes gleich nach und machen das gefährliche Ding unschädlich – sofern es sich tatsächlich ebenfalls um eine Bombe handelt.