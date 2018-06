Torfrau Woltering visiert Champions-League-Sieg an

Veszprem (dpa)- Handball-Nationaltorhüterin Clara Woltering kann vom ersten Champions-League-Sieg ihrer Karriere träumen.

Mit ihrem Verein Buducnost Podgorica aus Montenegro verlor die Münsterländerin zwar das Final-Hinspiel im ungarischen Veszprem gegen Gastgeber Audi ETO Györ knapp 27:29 (12:13). Doch im Rückspiel am kommenden Sonntag ist Podgorica in heimischer Halle favorisiert. Für die gute Ausgangslage ist auch Woltering verantwortlich, die 15 Würfe abwehrte.

Dem Spiel, in dem die Ungarinnen in der Schlussphase noch mit fünf Toren Differenz geführt hatten, drückten die beiden erfolgreichsten Werferinnen der gesamten Champions League ihren Stempel auf: Anita Görbicz (Györ) traf zwölfmal, Bojana Popovic erzielte sogar 14 Tore. Beide Mannschaften haben noch nie einen Champions-League-Titel gewonnen.

Am Sonntag stehen in Anja Althaus und Grit Jurack zwei weitere Deutsche in einem Europapokal-Endspiel: Im Hinspiel des Pokalsieger-Wettbewerbs gastiert das deutsche Duo mit seinem dänischen Verein Viborg HK bei FTC Hungaria Rail Cargo in Budapest.