Tor von NHL-Star Draisaitl reicht nicht: Oilers verlieren

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine deutliche Auswärtspleite kassiert. Die Kanadier unterlagen bei den San Jose Sharks mit 3:6 (0:3, 1:2, 2:1).

Der 24 Jahre alte Draisaitl erzielte mit seinem 15. Saisontor den 1:4-Anschlusstreffer (30. Minute). Er bereitete zudem das 2:5 durch Zach Kassian (50.) vor. Die Oilers bleiben trotz der Pleite an der Spitze der Pacific Division.

Dominik Kahun und die Pittsburgh Penguins unterlagen bei den New York Rangers mit 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung. Der 24-jährige Kahun blieb ohne Punkt in der Auswärtspleite. New Yorks Rookie Kaapo Kakko sorgte mit seinem zweiten Treffer im Spiel für die Entscheidung in der Overtime.

Die Anaheim Ducks mussten sich in eigener Halle den Detroit Red Wings mit 3:4 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) nach Verlängerung geschlagen geben. Der Münchener Korbinian Holzer blieb ohne Zählbares.

Die Colorado Avalanche besiegten ohne den verletzten Nationaltorhüter Philipp Grubauer die Winnipeg Jets 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Rookie-

Torhüter Adam Werner überzeugte mit 40 erfolgreichen Paraden bei seinem NHL-Debüt.

