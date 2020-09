Topstars melden für French Open - Görges und Petkovic dabei

Anders als bei den derzeit laufenden US Open in New York werden bei den French Open in Paris ab dem 27. September fast alle Topstars der Tennisbranche wieder dabei sein.

Auf der am Mittwoch veröffentlichten Meldeliste für den Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt stehen unter anderem die beiden Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal und Ashleigh Barty, die für die US Open wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt hatten. Auch die beiden Deutschen Julia Görges und Andrea Petkovic wollen in Paris an den Start gehen.

Das Turnier soll vom 27. September bis 11. Oktober nach aktuellem Stand auch vor Zuschauern stattfinden. Allerdings steigen in Paris die Infektionszahlen seit Tagen an. Die französische Hauptstadt wurde deshalb zum Hochrisikogebiet erklärt.

