Topscorer der Towerstars verlängert um zwei Jahre

Die Ravensburg Towerstars haben eine der wichtigsten Personalien für die kommende DEL2-Saison geklärt: Goldhelm Andreas Driendl hat einen neuen Vertrag unterschrieben – und das sogar für zwei weitere Jahre. „Das war eine einfache Entscheidung“, sagte der 32 Jahre alte Driendl, den das „Gesamtpaket“ in Ravensburg überzeugte. „Das zeigt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist“, kommentierte Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan die Vertragsverlängerung für zwei Spielzeiten.

Andreas Driendl war für die Ravensburg Towerstars vor der laufenden Saison so etwas wie der Königstransfer. Als eigentlich schon alle Kaderplanungen abgeschlossen waren, lockten die Towerstars den Topscorer 2017/18 und DEL2-„Spieler des Jahres“ von Garmisch-Partenkirchen nach Oberschwaben. Zuvor hatte Driendl, mit reichlich DEL-Erfahrung im Trikot der Krefeld Pinguine ausgestattet, zwei Jahre lang beim SC Riessersee gespielt, der sich aus finanziellen Gründen in die Oberliga Süd verabschiedete. Nun hat er ganz offensichtlich in Ravensburg eine neue, dauerhafte Heimat gefunden. „Ich fühle mich wohl hier. Es ist ein guter Standort fürs Eishockey“, sagte Driendl am Freitagmorgen vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel bei den Tölzer Löwen. Wichtig sei ihm gewesen, noch einmal „um irgendetwas zu spielen“. Deshalb habe er sich mit den Towerstars auf einen Zwei-Jahres-Vertrag verständigt. Um irgendetwas spielen – gemeint ist damit die Möglichkeit, ab der Saison 2020/21 wieder um den Aufstieg in die DEL kämpfen zu können. „Da wollte ich Teil einer ambitionierten Mannschaft sein“, sagt Driendl: „Die Towerstars haben dieselben Ansichten wie ich.“

Bisher habe es „ganz gut funktioniert“, sagt Driendl zu seinen Leistungen im Ravensburger Trikot – und untertreibt damit schon fast. Von Beginn an zeigte er das, was sich alle von ihm wünschten. Trotz einer kurzen Verletzungspause wegen einer leichten Gehirnerschütterung zum Ende des Jahres, ist Driendl unbestrittener Topscorer der Towerstars. Neben 15 Toren hat er 33 Vorlagen vorzuweisen, damit gehört er wieder zu den erfolgreichsten Punktesammlern in der DEL2. „Ich glaube, dass wir in diesem Jahr das Potenzial haben, sehr weit zu kommen“, sagt der aus dem bayerischen Schongau stammende Driendl. Die Nähe zu seiner Heimat und seinen Kindern sei – neben der sportlichen Perspektive – ein wichtiger Grund gewesen, in Ravensburg zu bleiben.

Weitere Gespräche laufen

Dass es im Moment nicht so gut läuft, will er nicht überbewerten. „In den letzten zwei, drei Wochen hatten wir mehrere angeschlagene Spieler. Das soll aber keine Ausrede sein“, sagt Driendl. Vielmehr sei klar, dass es fast nicht möglich sei, eine Saison auf Toplevel durchzuspielen. Er gehe zudem lieber jetzt durch ein Tief, als in den Play-offs.

Bis dahin, also bis Anfang März, sollen laut Geschäftsführer Schan auch die weiteren Gespräche mit Spielern, die auch in der kommenden Saison für Ravensburg spielen sollen und wollen, abgeschlossen sein. Bisher sind die Vertragsverlängerungen mit Verteidiger Maximilian Kolb und eben Driendl fix. Weitere sollen zügig folgen. „Wir sind sehr weit in der Planung“, sagt Schan. Ein Großteil der Mannschaft soll zusammengehalten werden, einen Umbruch brauche es nicht. Sehr wohl werde es aber „die eine oder andere Verlängerung geben“. „Frisches Blut“ brauche eine Mannschaft einfach. Allerdings wohl dosiert.

Mit dem aktuellen Kader ist Schan nämlich sehr zufrieden. Die Towerstars hätten „einen Kern aus deutschen Spielern zusammen“, den sie „Jahr für Jahr weiter verstärken“ wollten. Noch in der laufenden Saison wollen sie sich indes „auf der Torhüterposition für die Play-offs absichern“, sagt Schan. Heißt: Es soll ein weiterer Goalie verpflichtet werden, um ganz sicher zu sein, falls Stammtorwart Jonas Langmann länger ausfallen sollte.