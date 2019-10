Top 50: Leon Draisaitl schafft es auf Platz 16

Weil Gäste in die Luft geschossen haben sollen, musste die Polizei am Wochenende bei gleich drei Hochzeitsfeiern in Baden-Württemberg einschreiten. Am Sonntag meldete eine Frau in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), dass „schussartige Geräusche“ von Teilnehmern eines Hochzeitskonvois abgegeben worden seien. Die Polizei kontrollierte mehrere Fahrzeuge in Fellbach und in Waiblingen. Schusswaffen wurden jedoch keine gefunden.

Am Tag zuvor fielen Schüsse bei einer Hochzeitsfeier in Waldkirch (Kreis Emmendingen).