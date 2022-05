Kroos platzt im Interview der Kragen: Pro und Kontra zum „Scheißfragen“-Ausraster

Real-Star Toni Kroos hatte ein ZDF-Interview ganz kurz nach dem Schlusspfiff nach etwas mehr als einer Minute abgebrochen. „Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“, hatte er zum ZDF-Reporter gesagt (siehe Video oben).

Kroos erklärte seinen Interview-Abbruch später. „Ich fordere nicht mehr Respekt. Ich habe nach einem gewonnenen Champions-League-Finale nur eher positiv angelegte Fragen erwartet“, sagte der Ex-Weltmeister nach dem 1:0 im Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen den FC Liverpool am späten Samstagabend während eines weiteren Interviews.

Stattdessen sei er gefragt worden, „warum es so schwer war gegen Liverpool und warum es auch noch halb glücklich war. Hat er nicht so gut gemacht, fand ich.“

In den Sozialen Medien gingen die Reaktionen auf Kroos auseinander. Und auch in der Sportredaktion der "Schwäbischen Zeitung" führt die Aktion zu einem geteilten Echo. Hier das Pro und Kontra.

PRO von Felix Alex

Der Ausbruch war nur die logische Entwicklung.

Der beste deutsche Fußballer? Nur wenige Fans hierzulande würden da wohl den Namen Toni Kroos in den Mund nehmen. Und doch ist der 32-Jährige nicht nur aktuell das größte Aushängeschild der Fußballnation Deutschland, sondern mit nun fünf Champions-League-Titeln auch der erfolgreichste.

Dass sich der gebürtige Greifswalder zudem seit acht Jahren unter jedem Trainer beim vielleicht größten Verein der Welt als Stammspieler hält, sollte Zeugnis seiner Klasse genug sein. Doch während der ehemalige Liebling von Ex-Bundestrainer Joachim Löw in seiner Wahlheimat Spanien als Passmaschine, Ruhepol und der Mann mit dem entscheidenden Zauberpass gefeiert wird, hält sich in Deutschland härtnäckig die Mär des Querpass-Tonis.

Nicht zuletzt seitdem Ex-Bayern-Patron Uli Hoeneß übelst über den 32-Jährigen herzog und wohl damit nicht zuletzt dessen Abschied aus München relativieren wollte, scheint die Meinung Konsens. Dieser Hintergrund wird zu Kroos'„typisch Deutsch“-Kommentar kurz nach seinem Interview-Ausraster beigetragen haben.

Zudem war der Ausbruch absolut gerechtfertigt, wenn nicht gar überfällig. Wer so viel erreicht hat, der hat ein Recht auf Freude und muss sich nicht für den Sieg rechtfertigen müssen.

Vielleicht hat diese Explosion sogar dazu beigetragen, Kroos' Leistung wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und wer weiß, vielleicht erlangt die „Ganz ganz schlimm“-Rede ja irgendwann Kultstatus und ist eben Toni Kroos' „Eistonne“ (Mertesacker) oder „Weißbier“-Moment (Völler).

KONTRA von Martin Deck

Die Reaktion war unwürdig und unangemessen.

Dass sich bei Toni Kroos in den vergangenen Jahren viel Frust aufgestaut hat angesichts all der Kritik, die ihm aus Deutschland entgegenschlug, ist absolut nachvollziehbar.

Trotz aller Qualitäten und Erfolge wurde er in seiner Heimat als Querpass-Toni verspottet, beim FC Bayern nicht genug wertgeschätzt und verkauft und in der Nationalmannschaft stets kritisch beäugt. Das hinterlässt Spuren. Dass er all seinen Unmut aber nun nach dem nächsten großen Triumph in der Königsklasse an einem ZDF-Reporter rauslies, ist unwürdig und wenig souverän.

Natürlich, auch wenn Interviews zum Geschäft Profifußball dazugehören, müssen sich die Spieler sicher nicht alles gefallen. Aber ein Reporter ist nicht dafür da, um vor den Siegern auf die Knie zu gehen und sie lobzupreisen.

Kritisches Nachhaken ist wesentlicher Bestandteil des Journalismus – auch in der Sportberichterstattung. Die Fragen von Nils Kaben waren vielleicht unglücklich und auch etwas provokativ – aber keinesfalls unangemessen. Die dünnhäutige Reaktion von Toni Kroos war es hingegen schon.

Fest steht: Einen Gefallen hat er sich auf jeden Fall mit seinem Interview-Abbruch nicht gemacht. Wieder einmal rücken damit seine Erfolge in Deutschland in den Hintergrund, stattdessen wird ausgiebig über seine dünnhäutige Reaktion diskutiert. Vor allem aber hat Kroos genau das vermissen lassen, was er selbst so sehr ihm gegenüber vermisst: Respekt.