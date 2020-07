Toni Kroos erwägt Beteiligung an Stadionneubau in Greifswald

Das Landgericht Ellwangen hat im Mordprozess gegen den 27-jährigen Adrian S. ein Urteil gefällt. Der Mann muss für 15 Jahre in Haft. Zudem soll er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.

Adrian S. ist von der Schwurgerichtskammer wegen sechsfachen Mordes sowie zweifach versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Am Vormittag vor der Urteilsverkündung am siebten und letzten Tag im Mordprozess um die tödlichen Schüsse von Rot am See im Ellwanger Landgericht ...