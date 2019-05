Tommy Haas: Zverev „zerstört sich selbst“

Ex-Profi Tommy Haas sieht Deutschlands derzeit besten Tennisspieler Alexander Zverev in einer bedrohlichen Abwärtsspirale.

„Das Selbstvertrauen ist weg, er hadert viel, zieht sich noch weiter runter und zerstört sich selbst“, sagte der 41-Jährige der „Sport Bild“. Zverev befindet sich seit Wochen in einer sportlichen Krise, zuletzt war er beim ATP-Sandplatzturnier in Rom bereits in seinem Auftaktspiel gescheitert. Der Weltranglisten-Fünfte tritt deshalb in dieser Woche kurzfristig beim Turnier in Genf an, um Spielpraxis für die French Open in Paris zu sammeln.

„Er hat zu viele Fragezeichen im Kopf“, bemängelte Haas. Zverev benötige dringend ein Erfolgserlebnis. Auf dem Platz könne der 22-Jährige noch variabler und unberechenbarer werden, befand Haas. „Er kann noch aggressiver werden, schneller auf Angriff umschalten, auch mal selbst den Gewinnschlag suchen“, sagte die einstige Nummer zwei der Weltrangliste.

Tableau

Turnier auf ATP-Seite