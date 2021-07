Tokio-Traum von Schwimmerin Mardini: Olympia-Fahne tragen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern im Laufe des Dienstags. Besonders zum Abend hin könnte es an manchen Orten in der Region kritisch werden. Am Mittag kann es bereits vereinzelt heftig regnen, ebenso können Windböen bis 80 km/h auftreten.

Im Lauf des Nachmittags nimmt das Gewitterpotential in der Region deutlich zu. Es kommt zu Starkregen und es fallen möglicherweise Hagelkörner mit bis zwei Zentimetern Größe.

Am Abend und bis in den Mittwoch hinein können lokal Superzellen entstehen.