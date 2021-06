Titelverteidiger Tampa Bay im Halbfinale gegen Islanders

Die New York Islanders stehen in der NHL wie im vergangenen Jahr im Halbfinale um den Stanley Cup. Gegen die Boston Bruins holte das Team durch ein 6:2 den entscheidenden vierten Sieg und trifft nun auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning.

Die Islanders hatten in der Serie zwei Mal in Rückstand gelegen und erst im fünften Spiel erstmals selbst die Führung übernommen. Vor heimischem Publikum brachte das zweite Drittel die Vorentscheidung, als die Islanders durch drei Tore auf 4:1 davon zogen. Als die Bruins am Ende alles nach vorne warfen und ohne Torwart spielten, trafen Cal Clutterbuck und Ryan Pulock in der Schlussminute binnen elf Sekunden zum Endstand.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-932548/2

Playoff-Spielplan

Infos zum Spiel