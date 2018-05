Der zehnmalige Turniersieger Rafael Nadal hat für die French Open einen neuen Auftaktgegner zugeteilt bekommen.

Der ihm ursprünglich zugeloste Ukrainer Alexander Dolgopolow musste seinen Start beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison wegen einer Verletzung am Handgelenk absagen. Nadal bekommt es in der ersten Runde der Sandplatz-Veranstaltung in Paris am Montag oder Dienstag nun stattdessen mit dem Italiener Simone Bolelli zu tun.

