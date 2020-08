Titelverteidiger Medwedew verpasst Halbfinale in New York

Seit die Stadtverwaltung nach dem Lockdown den Gastronomen eine vergrößerte Außenbewirtung erlaubt, hat sich der Kesselplatz zu einem gastronomischen Anziehungspunkt in der Altstadt entwickelt. Die Menschen nutzen die vergrößerten Angeboten von Su Casa und Lava Café auf dem windgeschützten Platz. Eigentlich sollten dort aber am 7. September die Bauarbeiten für den an dieser Stelle zu erneuernden kleinen Spielplatz beginnen. Am Dienstagabend hat sich die Stadt nun aber anders entschieden.