Titelverteidiger Novak Djokovic hat bei den US Open ohne Mühe die zweite Runde erreicht. Der Serbe gewann am Montag in New York seine Auftaktpartie gegen Roberto Carballes Baena aus Spanien mit 6:4, 6:1, 6:4.

Der Weltranglisten-Erste benötigte nur 1:52 Stunden für seinen Erfolg. Keine Schwierigkeiten hatte auch Geheimfavorit Daniil Medwedew. Der Russe siegte gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran 6:4, 6:1, 6:2.

Herren-Tableau

Damen-Tableau

ATP-Rangliste

WTA-Rangliste