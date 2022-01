Titelchance für Tedesco: Pokal für Leipzig „ultrawichtig“

Der DFB-Pokal hat für RB Leipzigs neuen Trainer Domenico Tedesco eine enorme Bedeutung. „Der Pokalwettbewerb ist für mich persönlich ultrawichtig. Wir möchten unbedingt ins Viertelfinale kommen. Entsprechend bereiten für uns physisch und mental vor“, sagte der 36-Jährige.

Der Vizemeister der Fußball-Bundesliga empfängt am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) den Zweitligisten Hansa Rostock. Es wird das zweite Aufeinandertreffen beider Teams in Leipzig nach dem Drittliga-Duell im November 2013. Damals siegte Rostock 2:1.

Tedesco will gegen den eine Klasse tiefer spielenden Gegner nichts riskieren und wird wohl nur geringfügig rotieren. „Wir haben den Gegner so vorbereitet, als ob es ein Bundesligist wäre“, sagte der Trainer. „Hansa macht einige Sachen richtig gut, sie erzielen viele Tore nach Ecken und weiten Einwürfen.“ Rostocks Trainer Jens Härtel hatte am Dienstag betont, dass der Fokus klar auf der Liga liege und der Pokal ein Bonus sei.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-757178/2