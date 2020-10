Titans weiter ungeschlagen: Sieg gegen Bills

Die Tennessee Titans haben im ersten Spiel nach dem Corona-Ausbruch im Team gegen die Buffalo Bills gewonnen und sind als eines von nur noch vier Teams in der NFL weiter ungeschlagen.

Gegen die zuvor ebenfalls unbesiegten Bills gab es am Dienstagabend ein 42:16. Die Partie war wegen der insgesamt 24 positiven Tests bei den Titans verlegt worden, Begegnungen an einem Dienstag sind in der National Football League extrem ungewöhnlich. Außer den Titans sind noch die Seattle Seahawks, die Green Bay Packers und die Pittsburgh Steelers ohne Niederlage. Die Seahwaks haben bereits fünf Siege, die drei anderen Mannschaften stehen bei vier Erfolgen.

Titans-Quarterback Ryan Tannehill kam auf drei Touchdown-Pässe und einen eigenen erlaufenen Touchdown. Nur sieben seiner 28 Wurfversuche kamen nicht zu einem Mitspieler. Running Back Derrick Henry gelangen zwei Touchdowns, ebenso Receiver Jonnu Smith. Für die Bills waren insbesondere die beiden Interceptions von Quarterback Josh Allen bitter.

© dpa-infocom, dpa:201014-99-936443/2

