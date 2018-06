Tischtennis-Star Boll erfolgreich am Knie operiert

Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich operiert worden. „OP überstanden. Knie fühlt sich gut an“, schrieb der 34-Jährige nach dem Eingriff im hessischen Bad Nauheim auf seiner Facebook-Seite und postete ein Foto, das ihn im Klinikbett zeigt.

Um seinen Start bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro nicht zu gefährden, hatte sich der 34-Jährige entschieden, die Verdickung einer Schleimhautfalte unterhalb der Kniescheibe operativ behandeln zu lassen. Dafür hatte der Rekord-Europameister seine Teilnahme an den am Freitag beginnenden kontinentalen Titelkämpfen im russischen Jekaterinburg abgesagt. Wie lange er pausieren muss, steht noch nicht fest.

Facebook-Eintrag von Boll