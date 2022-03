Tischtennis-Nationalspieler Qiu verliert Finale in Doha

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat seinen ersten Turniersieg in der internationalen WTT-Serie knapp verpasst. In Doha verlor der 25-Jährige von Borussia Düsseldorf das Endspiel gegen den Chinesen Yuan Licen in 2:4 Sätzen.

Auf dem Weg in dieses Finale hatte der gebürtige Nürtinger unter anderen den Weltranglisten-Vierten Hugo Calderano aus Brasilien und Frankreichs Toptalent Alexis Lebrun geschlagen.

Die neue Turnierserie „World Table Tennis“ (WTT) hatte im vergangenen Jahr die bisherige World Tour abgelöst. Höhepunkt sind vier sogenannte Grand-Smash-Turniere, die nach dem Vorbild der Grand-Slam-Wettbewerbe im Tennis geschaffen wurden. Bei der Grand-Smash-Premiere in Singapur erreichte der Weltranglisten-32. Qiu in der vergangenen Woche bereits überraschend das Viertelfinale. Sein größter internationaler Erfolg ist weiterhin der Gewinn der Portugal Open 2020.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-652608/2