Tischtennis-Herren testen Olympia-System - Alle sind fit

Deutschlands Tischtennis-Herren bestreiten den letzten Olympia-Test gegen Österreich in Bestbesetzung. „Alle Spieler sind fit, die Form kann aber noch besser werden“, erklärte Bundestrainer Jörg Roßkopf beim Olympia-Lehrgang in Düsseldorf.

Das Herren-Trio mit Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Bastian Steger will am Samstag in Fulda gegen Österreich die Form überprüfen und sich auch für die Niederlage im EM-Finale 2015 gegen die Alpenrepublik revanchieren.

Anders als bei EM oder WM wird in Fulda nach dem Olympia-System gespielt. Statt aus fünf Einzel-Matches besteht ein Team-Wettkampf in Rio aus maximal vier Einzel und einem Doppel. In der deutschen Auswahl, die in Brasilien hinter China auf Rang zwei gesetzt ist, gilt Europameister Ovtcharov als der Spieler, der als einziger zwei Einzel bestreitet. Boll und Steger bilden im Normalfall das Doppel und treten jeweils zu einem Einzel an.

„Wir haben aber noch andere Doppel-Variationen“, sagte Roßkopf. Auch Ovtcharov schloss eine andere Aufstellung nicht aus. „Wir wollen nicht so leicht auszurechnen sein“, erklärte der Weltranglisten-Fünfte. Er freut sich nach dem mehrwöchigen Trainingslager auf das Match gegen Österreich: „Wettkämpfe sind wichtig. Sie bringen etwas Frische rein so kurz vor dem Abflug nach Rio.“