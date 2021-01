Tischtennis: Düsseldorf schlägt Ochsenhausen und feiert das Pokal-Double

Lange Zeit ist die St. Elisabeth Stiftung von Corona-Fällen verschont geblieben. Nun hat es im Wohnpark am Schloss die ersten positiven Tests unter Bewohnern gegeben. Indes steigen die Corona-Fallzahlen im privaten Bereich in Bad Waldsee weiter an. Speziell zwischen Weihnachten und Dreikönig gab es einen deutlichen Zuwachs.

Bislang haben sich im Wohnpark am Schloss keine Bewohner mit dem Virus infiziert. Lediglich im Oktober wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet, weitere Corona-Fälle traten im Pflegeheim nicht auf.