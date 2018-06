Tischtennis-Damen aus Kroppach Mannschaft-Meister

Bingen (dpa) - Die Tischtennis-Damen des FSV Kroppach sind zum fünften Mal hintereinander deutscher Mannschaftsmeister.

Durch einen 6:2-Erfolg bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim machte das Team mit den Nationalspielerinnen Kristin Silbereisen und Jiaduo Wu den insgesamt sechsten Titel der Club-Geschichte vorzeitig perfekt. Verfolger TTSV Saarlouis-Fraulautern kann auch bei einem Sieg in Kroppach am 6. Mai nicht mehr an den Westerwälderinnen vorbeiziehen.