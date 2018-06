Timo Boll bei den China Open ausgeschieden

Tischtennis-Star Timo Boll ist bei den China Open in Shenzhen im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte verlor am Freitag in 3:4 Sätzen gegen den Chinesen Liang Jingkun.

Boll verpasste dadurch das Viertelfinal-Duell mit dem Weltmeister und Olympiasieger Ma Long am Samstag.

Sein Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska war am Vormittag bereits in der Runde der letzten 32 an dem Japaner Jun Mizutani gescheitert (1:4). Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov fehlt in diesem Jahr bei den China Open, weil er im Sommer seine Schenkel-Verletzung auskurieren will.

Als einzige Deutsche hat damit die Weltranglisten-34. Han Ying das Final-Wochenende des bedeutendsten World-Tour-Turniers erreicht. Die gebürtige Chinesin gewann am Freitag gegen Chen Szu-Yu aus Taiwan sowie Chen Xingtong aus China jeweils mit 4:0 und trifft am Samstag im Viertelfinale auf die Weltranglisten-Vierte Wang Manyu (China).

Die China Open