Tim Zimmermann startet auf seiner Lieblingsstrecke

Nach einer sechswöchigen Pause geht der Porsche-Carrera-Cup in die zweite Runde. Tim Zimmermann aus Langenargen startet am kommenden Wochenende (9. und 10. Juni) mit seinem Team Black Falcon am österreichischen Red-Bull-Ring und peilt eine Platzierung unter den besten fünf Fahrern an. Vor allem aufgrund der Charakteristik der Rennstrecke freut sich der 21-Jährige auf sein Gastspiel in der Steiermark.

Der Red-Bull-Ring in Österreich ist Tim Zimmermanns Lieblingsstrecke. Einerseits, weil die Rennstrecke malerisch inmitten der Steiermark liegt. Andererseits aber auch, weil Zimmermann die Charakteristik der 4,3 Kilometer langen Berg- und Talfahrt liegt. „Es gibt lange Geraden und viele Bremspunkte“, erklärt er. „Das macht es einfacher, auch mal zu überholen.“ Und gerade im fahrerisch extrem ausgeglichenen Porsche-Carrera-Cup sind Überholmöglichkeiten eher Mangelware.

Ziel sind die Top fünf

Als Elfter der Gesamtwertung fährt der Langenargener nach Spielberg und ist zuversichtlich, bei der zweiten Veranstaltung Boden auf die Spitze gutmachen zu können. Auch wenn der Neuling weiß, dass er nur mit viel Erfahrung auch ganz vorn angreifen kann. „Die Konkurrenz ist natürlich sehr stark“, sagt Zimmermann. „Ich glaube aber, eine Platzierung unter den besten fünf ist durchaus drin.“

Zimmermann, der für die Friedrichshafener Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet, kehrt außerdem mit Rückenwind in den Carrera-Cup zurück. Während der Markenpokal seit dem Auftakt Mitte April in Oschersleben Pause machte, startete der 21-jährige Zimmermann in der China-Endurance-Series und steht zur Halbzeit der Serie auf einem starken dritten Gesamtrang. „Ich glaube schon, dass mir jeder Kilometer im Auto hilft“, meint Zimmermann. „Allerdings kann man das LMP3-Auto in China und den Porsche nicht vergleichen. Beide machen sehr großen Spaß, aber trotzdem ist es ein komplett anderes Fahrgefühl.“

Das kann Tim Zimmermann dann ab Samstag beweisen. Ab 9.30 Uhr startet das Feld in das Qualifying, ehe die Fahrer um 14.50 Uhr das erste Rennen bestreiten. Der zweite Wertungslauf geht am Sonntag um 11.40 Uhr los.