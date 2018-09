Tim Zimmermann kämpft um die Meisterschaft

Der Porsche-Carrera-Cup geht in seine letzten vier Rennen der Saison 2018. Tim Zimmermann kämpft schon in seiner ersten Saison um einen Titel. Als Dritter der Rookiewertung hat es der Langenargener noch in eigener Hand, der beste Nachwuchsfahrer zu werden. Vor dem Saisonfinale Ende September am Hockenheimring reist der Porsche-Tross an diesem Wochenende an den Sachsenring.

Auch wenn Tim Zimmermann den Red-Bull-Ring als seine Lieblingsstrecke angibt – so erfolgreich wie auf dem Sachsenring war der Motorsportler, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet, nirgends. Allein sechs Podiumsplatzierungen erreichte Zimmermann in seiner Karriere auf der 3,671 Kilometer langen Strecke in Sachsen. Damit stand er dort öfter auf dem Treppchen als an jeder anderen Rennstrecke. „Mir machen die Kurven dort auch ziemlichen Spaß“, sagt Zimmermann. „Der Sachsenring ist anspruchsvoll und kommt mir entgegen.“

Ob er es im ausgeglichenen Feld des Porsche-Carrera-Cups wieder aufs Treppchen schafft, weiß Zimmermann nicht. Es wäre seine aller- erste Podiumsplatzierung in dieser Saison. Dass er als Nachwuchsfahrer allerdings fast keine Ausfälle hatte und stets in den Punkten ankam, macht den Langenargener sehr zuversichtlich. „Für ganz nach vorn muss ich noch mehr über dieses Auto lernen“, meint er. „Aber man sieht an meinen Daten, dass ich bei jedem Rennwochenende besser werde und es ein Stück vorwärts geht. Mal sehen, wie es jetzt am Samstag und Sonntag klappt.“

Die Geschwindigkeit stimmt bei Zimmermann. Im Qualifying könnte der Langenargener allerdings noch eine Schippe drauf legen. Aber auch das hat laut seiner Aussage mit dem Auto und der Erfahrung zu tun. Dass er viele erfahrene Rennfahrer in der Gesamtwertung hinter sich gelassen hat, kümmert ihn im Moment wenig. Er schielt auf die Wertung der besten Nachwuchsfahrer. Zimmermann ist Dritter hinter Dylan Pereira und Igor Walilko.

Dass Tim Zimmermann die beiden Konkurrenten bis zum Saisonende noch schluckt, ist durchaus im Bereich des Möglichen. „Das Ziel habe ich mir auf jeden Fall gesteckt“, sagt Zimmermann. „Im Motorsport entscheiden Kleinigkeiten und es kann so viel passieren. Ich verspreche Dylan und Igor, dass ich es ihnen nicht leicht machen werde.“