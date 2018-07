„Tiger“ träumt von Olympia - Kaymer hofft auf Cut

Während Tiger Woods deutscher Rivale Martin Kaymer einen soliden Start mit sechs Schlägen Rückstand beim letzten Major-Turnier des Jahres im Golf hinlegte, übernahm Woods vier Tage nach seinem Sieg in Akron mit der Toprunde des Tages die Führung.

Der „Tiger“ bleibt auf Rekordjagd und träumt schon von Olympia. Der 33 Jahre alte Weltranglisten-Erste benötigte bei der mit 7,5 Millionen Dollar dotierten US PGA Championship 67 Schläge. Padraig Harrington aus Irland kam auf 68. Woods beeindruckende Vorstellung - er leistete sich nicht mal einen einzigen Bogey (Schlag über Par) - gab den Zuschauern einen Vorgeschmack auf einen möglichen Auftritt des Kaliforniers auf der olympischen Bühne.

„Es ist einfach großartig und längst überfällig, dass Golf möglicherweise wieder olympisch wird. Unser Sport ist global, hoffentlich wird der Traum im Oktober wahr. Ich würde 2016 gerne mit um Gold kämpfen“, sagte Woods nach seinem fehlerlosen Spiel auf dem mit 7018 Metern längsten US-PGA-Champions-Kurs.

Entsprechend gebannt wird Woods am 9. Oktober die Entscheidung der IOC-Vollversammlung in Kopenhagen über die eventuelle Aufnahme ins olympische Programm verfolgen. Die einfache Mehrheit genügt, dann wäre Golf nach 1900 und 1904 wieder dabei - und Woods beim olympischen Comeback des Nobelsports gerade mal 40 Jahre alt. Nach seinem Master(s)-Plan wäre er zudem 2016 längst die Nummer 1 in der Golf-Geschichte; 70 Turniere hat er bisher schon auf der US-PGA-Tour gewonnen. Damit liegt Woods nur noch knapp hinter den beiden US- Legenden Jack Nicklaus (73) und Sam Snead (82).

Von derartigen Bilanzen kann Kaymer im Moment nur träumen. In Chaska teilte sich der Profi aus Mettmann nach drei Bogeys und zwei Birdies (ein Schlag unter Par) auf dem Par-72-Kurs Rang 44 mit 24 weiteren Konkurrenten. „Der Cut ist mein erstes Ziel, dann sehen wir weiter“, meinte der 24-Jährige. Bei der British Open im Juli mit Rang 34 hatte er seine bisher beste Platzierung bei einem der sieben Grand Slams erreicht, die der Aufsteiger bei bisher vier verfehlten Halbzeit-Qualifikationen seit 2008 spielte.

Woods ist dagegen auf der Hatz nach seinem 15. Major-Triumph. Nicklaus führt in diesem Ranking der Major-Titel noch, „The Golden Bear“ holte sich 18 Trophäen. Im Duett mit Harrington zog Woods im Hazeltine National GC aber schon mal alle Register, um die letzte Grand-Slam-Chance in diesem Jahr zu nutzen. Eine Kreuzband-Operation hatte den Weltranglisten-Ersten direkt nach seinem US-Open-Sieg 2008 acht Monate außer Gefecht gesetzt, 2009 gelang ihm noch kein Erfolg bei einem Major.

„Ich habe noch ein paar Putts ausgelassen und hätte einen noch besseren Score erreichen können“, meinte Woods, der zuletzt zwei Siege innerhalb einer Woche gefeiert hatte. Alles fühle sich „sehr konstant an“. Auch Titelverteidiger Harrington kommt nach drei Major- Titeln seit 2007 - aber zuletzt einem langen Tief - wieder auf Touren. „Ich habe in den letzten Monaten vielleicht zu viel an meinem Schwung gearbeitet“, erklärte Harrington. Dagegen zog der nach strikter Fastenkur um mehr als 30 Kilogramm „erleichterte“ John Daly (78/USA), der die Championship in Chaska 1991 als Reservist auf Anhieb gewonnen hatte, wegen einer Rückenverletzung zurück.