THW Kiel nimmt 34:27-Revanche gegen Croatia Zagreb

Die Handballer des THW Kiel haben einen weiteren Schritt in Richtung Gruppensieg in der Vorrunde der Champions League getan. Der deutsche Rekordmeister gewann sein Heimspiel gegen Croatia Zagreb mit 34:27 (16:16).

Damit nahmen die Kieler erfolgreich Revanche für die 25:27-Schlappe aus der ersten Auseinandersetzung mit den Kroaten. Beste Werfer waren Steffen Weinhold (9) für den THW sowie Luka Sebetic (5/3) und Luka Stepancic für die Südosteuropäer.

Die „Zebras“, bei denen Torhüter Johan Sjöstrand krankheitsbedingt fehlte, fanden vor den 6800 Zuschauern in der Sparkassen-Arena gut in die Partie. Von 3:0 (3. Minute) zogen die Kieler auf 5:1 (7.) davon. Dann aber stellte Zagrebs Trainer Vaselin Vujovic die Abwehr seines Teams auf eine defensivere 6:0-Formation um. Kurz vor der Pause hatten die Kroaten erstmals wieder ausgeglichen (14:14/27.) und gingen wenig später durch Lovro Mihic in Führung (15:14/28.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte agierten die Kieler sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wesentlich konzentrierter. Bis zur 40. Minute war der Vorsprung der Gastgeber vorentscheidend auf 23:18 angewachsen. In der Endphase überzeugte Ersatzkeeper Kim Sonne mit starken Paraden.

