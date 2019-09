THW-Handballer besiegen weißrussischen Meister HC Brest

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Bei einem Frontalzusammenstoß, der sich auf der B290 zwischen Ellwangen-Kellerhaus und Dietrichsweiler ereignet hat, sind zwei Frauen verletzt worden.

Gegen 14 Uhr fuhr eine Autofahrerin in Richtung Crailsheim. Sie kam zu weit nach links und prallte gegen das Auto einer 75-Jähriigen, die ihr entgegenkam. Beide wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von 25 000 Euro, sie wurden abgeschleppt.