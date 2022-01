Thompson vor NBA-Comeback nach zweieinhalb Jahren

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Verletzungspause steht Klay Thompson von den Golden State Warriors vor seinem Comeback in der Basketball-Profiliga NBA.

„Dub Nation, ich bin zurück“, sagte Thompson in einem kurzen an die Fans gerichteten und von den Warriors veröffentlichten Clip. Die Warriors bestätigten zudem Berichte, nach denen der 31-Jährige am Sonntagabend im Spiel gegen die Cleveland Cavaliers erstmals seit den NBA-Finals 2019 wieder für die Warriors auflaufen soll.

Im sechsten Spiel der Finalserie gegen die Toronto Raptors 2019 hatte sich Thompson einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Warriors verloren das Spiel und zugleich die Serie. Danach verpasste Thompson die komplette Saison 2019/20. Kurz vor seinem ersten anberaumten Comeback riss er sich im November 2020 die rechte Achillessehne, weshalb er eine weitere komplette Saison fehlte.

Der fünfmalige Allstar Thompson war bis zu seiner Verletzung kongenialer Mitspieler von Superstar Stephen Curry bei den Warriors. Zusammen erreichten sie zwischen 2015 und 2019 fünf Mal in Serie die Finals und gewannen dabei drei Meisterschaften.

