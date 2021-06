Thomas düpiert die Sprinter - Pöstlberger weiter vorn

Jetzt geht es plötzlich ganz schnell. Überall wird gelockert, auch in Ulm und Neu-Ulm öffnen Geschäfte, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen Schritt für Schritt. War es vor wenigen Wochen für die Bürger der Doppelstadt noch essentiell, wann die Ausgangssperre auf ihrer Uferseite der Donau startet, geht es jetzt um ganz andere Unterschiede, die sich in Ulm und Neu-Ulm auftun. Wofür brauche ich einen Test, wo kann ich mich testen lassen, wo gilt was?