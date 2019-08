Thomas Brandl ist bei den Towerstars auf den Spuren seines Bruders

Saisoneröffnung in Friedrichshafen? So abstrus das auf den ersten Blick hin wirkt, so klar und einfach ist die Erklärung. Die Ravensburg Towerstars stellen am Samstag ab 18 Uhr im Lammgarten in Friedrichshafen ihre neue Mannschaft und das neue Trainerteam vor. Nicht, weil sie in Ravensburg keine Möglichkeit gefunden haben. Und auch nicht, weil sie endlich mal in eine schöne Stadt gehen möchten, wie ganz wenige Spötter in den sozialen Netzwerken geschrieben haben. Auch nicht, um den Friedrichshafenern zu zeigen, wie man richtig feiert. Der Grund: Der Lammgarten wird von Thomas Vogt, dem Bruder von Stephan Vogt, betrieben. Stephan Vogt beendete bekanntlich nach der Meisterschaft seine Karriere. Er ging als absoluter Publikumsliebling, seine Nummer 55 wird bei den Towerstars nie wieder jemand tragen dürfen. Mit dem Fest in Friedrichshafen wollen ihm die Towerstars so auch noch einmal danke sagen. Und den Fans vom Bodensee – die es tatsächlich gibt. Übrigens: Im vergangenen Jahr war die Saisoneröffnung bei einem Sponsor in Baienfurt.