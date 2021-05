Thioune: Verhältnis zwischen Team und Trainern intakt

Gerhard Sailer (Name von der Redaktion geändert) hat in seiner Kindheit mit seiner alleinerziehenden Mutter schon einmal von der Hand in den Mund gelebt. Dann kämpfte er sich aus den prekären Verhältnissen heraus.

Doch mit über 60 Jahren zwingt die Corona-Krise den Mann aus dem Kreis Ravensburg nun zurück in dieses Gefühl: Gerhard Sailer hat gleich zu Beginn der Pandemie seinen Job verloren und bezieht jetzt Grundsicherung, Hartz-IV.

Sailer ist kein Einzelfall.