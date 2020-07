Thiem rechnet bald mit weiterer Entscheidung über US Open

Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem erwartet in den nächsten Tagen oder Wochen eine erneute Entscheidung über die Austragung der US Open in New York.

Das Grand-Slam-Turnier in New York soll am 31. August beginnen, zuvor soll an gleicher Stelle das aus Cincinnati verlegte Masters-Turnier stattfinden. „Das Ganze steht sowieso auf sehr wackeligen Beinen“, sagte Thiem in Berlin vor dem Beginn des dreitägigen Einladungsturniers im Steffi-Graf-Stadion.

Thiem will nicht ab dem 14. August in Washington antreten, wo die Herren-Tour nach der Corona-Pause wieder beginnen soll. „Ich glaube, die Entscheidung liegt nicht in unserer Hand“, sagte Thiem auf die Frage nach seiner Teilnahme an den Turnieren in den USA, wo es in mehreren Bundesstaaten wieder eine gehäufte Zahl an Neuinfektionen gibt. Der 26-Jährige verwies darauf, dass die Behörden letztlich entscheiden würden, ob die Turniere stattfinden könnten.

Seine Teilnahme an der umstrittenen Adria-Tour des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic im Juni bezeichnete Thiem erneut als einen Riesenfehler, aus dem man lernen müsse. Bei der Tour in Serbien und Kroatien, auf der es keine strengen Hygienemaßnahmen gegeben hatte, sei aber auch nicht gegen Gesetze verstoßen worden. „Wir haben ein bissel den Bezug zur Realität verloren“, sagte Thiem.

Auch der Hamburger Alexander Zverev hatte dort gespielt, er hatte seine Teilnahme in Berlin ebenso abgesagt wie der Australier Nick Kyrgios, der sich ebenfalls kritisch geäußert hatte. „Gewisse Meinungen aus Australien sind sehr entbehrlich, glaube ich“, meinte Thiem dazu. Er hatte in der vergangenen Woche beim von ihm mitorganisierten Einladungsturnier in Kitzbühel gespielt und ist in Berlin auch beim zweiten Event in einem Hangar auf dem früheren Flughafen Tempelhof von Freitag bis Sonntag dabei.

© dpa-infocom, dpa:200713-99-771938/2

Profil Thiem auf ATP-Homepage

Infos zu Turnieren in Berlin