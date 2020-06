Thiem-Manager: Adria-Tour „als Publicity-Show missbraucht“

Staus sind Häfler gewöhnt. Was sich aber am Donnerstag um die Mittagszeit in der Stadt abspielen wird, haben selbst erfahrene Autofahrer so noch nicht oft erlebt. Die IG Metall ruft zur „Mobilitätsdemo“ per Auto, Rad und Roller und rechnet mit mindestens 1000 Teilnehmern. Die Stadtverwaltung rechnet mit Staus. Mit der Aktion will die Gewerkschaft gegen die Ankündigung des ZF-Vorstands protestieren, bis 2025 weltweit 15 000 Stellen abzubauen.

Mit einem Schreiben an alle Mitarbeiter hatte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider vor Pfingsten ...