In der Tiefgarage Parkhaus am See in Friedrichshafen ist am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Meldung der Polizei sind mehrere Fahrzeuge betroffen.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, „vorerst ist alles denkbar“, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Laden- und Wohngebäude wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Scheibe von Waffenladen im Visier? Laut SZ-Informationen gab es kurz vor dem Feuer einen Verdächtigen in der Innenstadt, der versucht hatte, die Scheibe eines Waffenladens in der ...