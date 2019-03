Theis gewinnt deutsches NBA-Duell mit Boston

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics das deutsche NBA-Duell gegen Moritz Wagner und Isaac Bonga von den Los Angeles Lakers souverän gewonnen. Die Celtics siegten in Los Angeles souverän mit 120:107.

Trotz der Niederlage machte Wagner auf sich aufmerksam: Der 21-Jährige spielte 34 Minuten und glänzte bei seinem ersten Einsatz in der Startformation mit 22 Punkten. Nach Superstar LeBron James, der 30 Punkte erzielte, war Wagner der zweitbeste Schütze der Lakers, die derzeit große Verletzungssorgen haben.

Bonga kam knapp sechs Minuten zum Einsatz und blieb wie Theis, der nur knapp vier Minuten spielte, ohne Punkt. Die Celtics, bei denen Kyrie Irving mit 30 Punkten bester Werfer war, haben dank des Auswärtserfolgs in dem Traditionsduell gute Chancen auf den Heimvorteil in den Playoffs. Für die Lakers rückt eine Playoff-Teilnahme nach der fünften Niederlage in Folge in immer weitere Ferne.

