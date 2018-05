Theis gewinnt deutsches NBA-Duell gegen Dennis Schröder

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics das deutsche NBA-Duell gegen die Atlanta Hawks und Dennis Schröder gewonnen.

Der Rekord-Titelträger gewann gegen das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia mit 119:110 (53:55) und bleibt mit einer Bilanz von 38:15-Siegen auf Platz eins in der Eastern Conference. Die Hawks (15:37) sind weiterhin Schlusslicht der Liga.

Theis kam in 23 Minuten auf vier Punkte und drei Rebounds, zeigte mit zwei Blocks aber in der Defensive seine Stärken. Hawks-Spielmacher Schröder erzielte trotz Schulterproblemen 25 Zähler und war neben Taurean Prince (31) bester Scorer bei der Mannschaft von Trainer Mike Budenholzer. „Trotz der Niederlage bin ich stolz auf die Leistung. Ich bin stolz, wie sie dagegengehalten haben“, schwärmte Atlantas Coach. Ohne den Verletzten Topstar Kyrie Irving trafen die Celtics-Profis Terry Rozier (31) und Jayson Tatum (27) am besten.

Nationalspieler Theis bekommt bei den Celtics neue Konkurrenz. Nach Informationen von ESPN steht der Rekordmeister aus der nordamerikanischen Profiliga NBA kurz vor der Verpflichtung des 2,11 Meter großen Centers Greg Monroe. Celtics-Trainer Brad Stevens wollte die Personalie nicht kommentieren. Boston-Profi Marcus Morris nannte den möglichen Neuzugang derweil eine „tolle Verpflichtung“.

Der 27 Jahre alte Monroe beendete zuvor seine Zusammenarbeit bei den Phoenix Suns und soll als Free Agent bei den Celtics einen Einjahresvertrag mit einem Salär von fünf Millionen US-Dollar unterschreiben. Durch die Monroe-Verpflichtung muss Theis um seinen Platz im Team kämpfen. Der frühere Bamberger kam in seiner Rookie-Saison in 50 Spielen bislang im Schnitt auf 13,8 Minuten und 4,9 Punkte pro Partie.

