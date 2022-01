Tennisspielerin Petkovic chancenlos in Australien

Tennisspielerin Andrea Petkovic wartet weiter auf ihren ersten Sieg bei den Australian Open seit 2018. Die 34 Jahre alte Darmstädterin schied mit 2:6, 0:6 gegen die French-Open-Gewinnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien aus und blieb dabei chancenlos.

Auch 2019 und 2021 hatte Petkovic in der ersten Runde der Australian Open verloren, vor zwei Jahren war sie nicht angetreten. In der Weltrangliste wird Krejcikova an Position vier geführt, Petkovic ist die Nummer 73. Krejcikova hatte am Samstag noch im Endspiel von Sydney gestanden, den Turniersieg aber knapp verpasst.

Von ohnehin nur drei deutschen Damen im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers hat damit nur noch die Kielerin Angelique Kerber die Chance auf den Einzug in die zweite Runde. Die Australian-Open-Gewinnerin von 2016 ist erst am Dienstag zum ersten Mal dran. Vor dem Aus von Petkovic hatte am ersten Turniertag auch die Schwäbin Tatjana Maria in der ersten Runde verloren.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-736713/3