Tennisspielerin Barthel zieht ins Viertelfinale ein

Tennisspielerin Mona Barthel hat das Viertelfinale des Rasenturniers in Nottingham erreicht. Die Neumünsteranerin setzte sich in drei Sätzen mit 6:3, 1:6, 7:5 gegen die an zwei gesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova durch.

Die an Weltranglistenplatz 117 geführte Barthel ist die einzige deutsche Teilnehmerin in Nottingham. Im April war der 27-Jährigen bereits der Einzug ins Viertelfinale von Lugano geglückt. Dort musste sie sich allerdings der Belgierin Elise Mertens geschlagen geben.

