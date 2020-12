Tennisprofi Zverev probiert neue Trainingsformen aus

Seit einigen Wochen führt die Stadt Bad Saulgau die Liste der Gemeinden mit an Corona Erkrankten im Landkreis Sigmaringen an. Am Donnerstag meldete das Landratsamt Sigmaringen für Bad Saulgau erstmals wieder 50 akute Infektionen.

Damit erreichte die Stadt wieder annähernd das Höchstniveau an Infektionen vom Frühjahr. Der bisherige Höchststand wurde am 19. April mit 56 Neuinfizierten erreicht. Damals waren Infektionen in einer Klinik einer der Hauptgründen für den hohen Stand.