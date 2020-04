Tennis ohne Fans? Wimbledon-Siegerinnen sind dagegen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Im Alten- und Pflegeheim Sankt Anna in Ellwangen ist das Corona-Virus ausgebrochen. 20 Bewohner und drei Mitarbeiter wurden positiv getestet. Zwei Bewohner sind bereits verstorben. Darüber hat das Landratsamt am Donnerstag in einer Pressemitteilung informiert.

Demnach wurden aufgrund bestätigter Corona-Infektionen im Alten- und Pflegeheim Sankt Anna in Ellwangen bereits am 5. April Corona-Abstriche bei Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entnommen.