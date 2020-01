Tennis in Melbourne: Nadal im Achtelfinale gegen Kyrgios

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal bekommt es im Achtelfinale der Australian Open mit dem Australier Nick Kyrgios zu tun.

Der Spanier Nadal gewann seine Drittrunden-Partie in Melbourne gegen seinen spanischen Davis-Cup-Kollegen Pablo Carreno Busta mit 6:1, 6:2, 6:4. Damit blieb der 19-fache Grand-Slam-Turniersieger ohne Satzverlust.

Kyrgios folgte ihm am Abend in einem spannenden Fünf-Satz-Match in 4:26 Stunden mit einem 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) gegen den Russen Karen Chatschanow. Der 24 Jahre alte Australier hat Nadal in drei von sieben Vergleichen besiegt und vor allem für Furore gesorgt, als er den Favoriten 2014 in Wimbledon bezwang.