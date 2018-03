Teamsilber für die Skispringer: Zum Zurückerinnern

Zur grünen Laserlinie fehlte ein gutes Stück, und als die Zahlen endlich belegten, was vier Augenpaare verfolgt und erahnt hatten, „da ist die Überraschung doch ziemlich groß gewesen“. Stephan Leyhe lächelte beseelt, als sein Kopfkino ansprang. Nicht, weil er Kamil Stoch, einen, nun ja: eher unstoch’schen Sprung gewünscht hätte. Genau der aber entschied das Silber-/Bronze-Duell. Für Andreas Wellinger, der weitengleich (jeweils 134,5 Meter) schlechtere Windverhältnisse gehabt hatte. Für das Skispringer-Quartett aus Deutschland, das Polen letztlich um 3,3 Punkte auf Abstand halten konnte. Gold gewann – erwartungsgemäß und doch bärenstark – Norwegen, 22,8 Zähler seinerseits vor Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger.

Erste Einschätzungen danach. Karl Geiger, der Startspringer, der feine 136,0 Meter vorgelegt, sie dann mit 134,0 Metern bestätigt hatte: „Die Norweger sind brutal stark. Heute haben wir keine Chance gehabt auf Platz eins. Aber: Wir sind auch gut gesprungen – alle.“ Im Falle des Oberstdorfers selbst war „gut“ allerdings zu wenig, zu bescheiden. Zumindest dem Bundestrainer. Also: „Fantastisch, was Karl geleistet hat.“

„Dass ich hier mit drei Medaillen heimfahren darf, ist unbeschreiblich“

Position zwei hatte Werner Schuster Stephan Leyhe anvertraut. Dem Wahl-Schwarzwälder aus dem Upland waren zuletzt starke Sprünge im Training gelungen, der Wettkampf war sein erster in Pyeongchang. Gelandet ist der 27-Jährige bei 128,0 und 129,0 Metern. Mit Sprüngen, „die waren okay – also das, was ich auch im Training gezeigt habe. Leider konnte ich nicht ganz über mich hinauswachsen.“

Dafür ist Teamspringen TEAMspringen, da ist man zu viert, da springt jeder für jeden in die Bresche. Richard Freitag hatte mit Pyeongchangs Hillsize-142-Meter-Bakken nie so richtig seinen Frieden gemacht die vergangenen Tage, jetzt also war d-i-e Gelegenheit dazu. Zweimal 134,5 Meter zeigten: Gelegenheit genutzt. Souverän. Und das, lobte Werner Schuster, nachdem der Allgäuer Sachse schon „zu basteln und zu kämpfen angefangen“ habe,

Blieb Andreas Wellinger. „Das Gefühl mitnehmen“ hatte er wollen, von Einzelsilber zu Mannschaftsspringen. 142,0 Meter in Durchgang eins sprachen für jede Menge Gefühl. Dass der finale Versuch im „Alpensia Ski Jumping Centre“, wie Werner Schuster sagte, nicht ganz „auf diesem grandiosen Niveau“ gewesen ist, dürften Bundestrainer samt Musterschüler verkraftet haben. Spätestens, als zur grünen Laserlinie jenes gute Stück fehlte.

Das Wort zur Nacht klang danach so: „Dass ich hier mit drei Medaillen heimfahren darf, ist unbeschreiblich“, sagte Andreas Wellinger. Und so: „Das ist eine Riesensache fürs Team. Da werden wir uns lang zurückerinnern“, meinte der Bundestrainer.