Team Sunweb geht ab 2021 als Team DMS an den Start

Der Radsport-Rennstall Team Sunweb wird im nächsten Jahr unter einem neuen Namen und mit neuen Teamfarben an den Start gehen.

Aufgrund einer „führenden strategischen Partnerschaft“ mit dem Chemiekonzern Royal DSM wird der Rennstall künftig Team DSM heißen, wie bei einer digitalen Pressekonferenz verkündet wurde. Das niederländische Tourismus-Unternehmen Sunweb soll trotzdem Partner bleiben. Statt wie bisher in Weiß, Rot und Schwarz sollen die Radsport-Profis künftig in schwarzen Trikots mit hellblauen Streifen an den Start gehen.

Unter anderen die Deutschen Nikias Arndt, Jasha Sütterlin und Max Kanter fahren für den Rennstall, der in den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert hatte. Als Star des Teams gilt der Schweizer Marc Hirschi. Der 22 Jahre alte Etappensieger der Tour de France war am Freitag aus Gran Canaria zugeschaltet, wo er sich derzeit auf die neue Saison vorbereitet. „2021 will ich mich weiter verbessern. Ich werde mich auf die harten Klassiker vorbereiten und würde gerne eine der großen Rundfahrten bestreiten“, sagte Hirschi.

© dpa-infocom, dpa:201204-99-571580/2

