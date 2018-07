Team-Rennen ohne Friesinger - Anschütz mit Husten

Calgary (dpa) - Das Team-Rennen beim Weltcup der Eisschnellläufer in Calgary wird definitiv ohne die 16-malige Weltmeisterin Anni Friesinger-Postma stattfinden. Dies bekräftigte Damen-Bundestrainer Markus Eicher.

„Anni muss nach ihrer Erkrankungen noch Kräfte sammeln, da käme der Team-Einsatz zu früh“, sagte Eicher. Anderseits befinde sich die 32-Jährige nach ihrer Schweinegrippe wieder auf einem guten Genesungskurs, so dass einem Einzel-Start nichts im Wege steht. Anni Friesinger-Postma hat aber noch nicht entschieden, ob sie über 1000 Meter, 1500 Meter oder beide Distanzen antreten wird.

Für das Mannschaftsrennen ist neben den beiden Erfurterinnen Daniela Anschütz-Thoms und Stephanie Beckert für Calgary die Berlinerin Katrin Mattscherodt vorgesehen, die in Hamar mit einer persönlichen Bestzeit über 5000 Meter aufhorchen ließ und das dritte Olympia-Ticket für den deutschen Verband auf dieser Distanz erkämpfte. Ein wenig Sorgen bereitet dem Bundestrainer noch eine Bronchial-Erkrankung von Daniela Anschütz-Thoms. „Sie plagt sich in den letzten Tagen mit einem Husten“, meinte Eicher. Somit kann erst in den kommenden zwei Tagen entschieden werden, ob der Thüringerin am Wochenende das volle Programm mit 1500 und 3000 Metern sowie der Teamverfolgung zuzumuten ist.