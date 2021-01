Tasmania: Abgabe von Negativrekord an Schalke nicht tragisch

Von Schwäbische Zeitung

Das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Ravensburg fahnden öffentlich nach dem 26-jährigen Darius "Darek" Obajtek.

Dieser steht im Verdacht, neben anderen zwischenzeitlich festgenommenen Tatverdächtigen am 13. September 2020 an einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Friedrichshafen beteiligt gewesen zu sein.

Eines der Opfer war dabei seinerzeit schwer verletzt worden, weshalb gegen alle Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird.