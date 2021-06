Tampa Bay geht gegen Islanders in Führung

Mit seinem elften Playoff-Treffer hat Eishockey-Profi Brayden Point die Tampa Bay Lightning in der NHL-Halbfinalserie gegen die New York Islanders in Führung gebracht.

Beim 2:1-Erfolg erzielte Point 20 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels das Siegtor. Im Best-of-Seven-Modus steht es nun ebenfalls 2:1 für die Lightning, die zwar das Auftaktspiel mit 1:2 abgegeben hatten, sich dann aber mit einem 4:2 zurückmeldeten. Um ins Stanley-Cup-Finale einzuziehen, muss eine Mannschaft vier Mal gewinnen.

Yanni Gourde brachte den Meister beim ersten Spiel bei den Islanders in Führung (11.), ehe Cal Clutterbuck für New York ausglich (38.). Etwas mehr als zwei Minuten später war Point zur Stelle. Dem formstarken Stürmer gelang zum sechsten Mal nacheinander mindestens ein Scorerpunkt.

