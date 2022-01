Takanashi gewinnt Neujahrswettbewerb der Frauen

Skispringerin Sara Takanashi hat den ersten Neujahrswettbewerb der Frauen im slowenischen Ljubno für sich entschieden.

Die 25 Jahre alte Japanerin setzte sich nach Versuchen auf 95 und 89 Meter durch und gewann vor Ursa Bogataj aus Slowenien und der Österreicherin Marita Kramer. An Silvester hatte die Slowenin Nika Kriznar gewonnen. Katharina Althaus (86 und 86 Meter) belegte den achten Rang. Auch Pauline Heßler (17.) und Juliane Seyfarth (29.) schafften es in den zweiten Durchgang.

An Silvester und Neujahr fand auf der Normalschanze in Slowenien erstmalig ein sogenanntes Silvesterturnier statt. Eine Vierschanzentournee für Frauen gibt es bisher nicht, könnte aber in naher Zukunft eingeführt werden. Viele Springerinnen fordern das Traditionsevent seit Jahren und hoffen dabei auf eine Durchführung an den vier üblichen Orten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Ein Teil der Tournee-Faszination wurde in Ljubno bereits umgesetzt: die K.o.-Duelle.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-560912/2

Fis-Homepage

Ergebnis in Ljubno