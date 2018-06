Tabellenrechner: Dreikampf um zwei Achtelfinalplätze

Einen Tag nach dem Überfall auf ein Fastfood-Restaurant in Tettnang hat ein bislang unbekannter Mann versucht, ein Internetcafé an der Eugen-Bolz-Straße in Friedrichshafen zu überfallen. Auch wenn die Beschreibungen in beiden Fällen auseinander gehen, schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um denselben Täter handeln könnte.

Mit einer Schusswaffe in der Hand und einer Skimütze über dem Kopf betrat der Unbekannte am Montag um 18.45 Uhr das Internetcafé, in das auch die Zahlstelle einer Bank integriert ist.